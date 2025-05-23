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У Дніпрі розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної аварії. Суддя місцевого суду на мотоциклі збив людину

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП, яке сталось вранці у Дніпрі. Попередньо, суддя одного з районних судів, був за кермом мотоциклу. Він наїхав на пішохода, який переходив дорогу у не встановленому місці. Внаслідок аварії потерпілий загинув на місці.

Перевірки показали, що мотоцикліст був тверезим. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині водій Renault збив на смерть пенсіонера, а потім втік з місця ДТП. Правоохоронці його розшукали. Тепер водію загрожує ув'язнення.