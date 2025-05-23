Смертельное ДТП в Киеве: водитель лгала, что за рулем была не она
Правоохранители задержали женщину, совершившую смертельную аварию. Сначала она врала правоохранителям, что якобы за рулем был другой человек
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Авария произошла 22 мая в Дарницком районе столицы. Правоохранители задержали 32-летнюю женщину, которая была за рулем. Она управляла Skoda Octavia. Тогда она не предпочла в движении и столкнулась с Chevrolet Niva, в результате чего погибла 53-летняя пассажирка Chevrolet.
Впоследствии женщина заявляла полицейским, что за рулем был другой мужчина, который якобы сбежал с места аварии. Однако полицейские опросили свидетелей и опровергли это.
"Правонарушительница была трезвой, ей сообщено о подозрении. За совершение смертельного ДТП водитель грозит до 8 лет заключения", - говорят в полиции.
Напомним, ранее на Полтавщине водитель сбил пешехода насмерть, а затем уехал с места происшествия. Правоохранители обнаружили водителя и объявили ему о подозрении. Теперь ему грозит заключение.