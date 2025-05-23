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23 мая 2025, 20:17

Смертельное ДТП в Киеве: водитель лгала, что за рулем была не она

23 мая 2025, 20:17
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители задержали женщину, совершившую смертельную аварию. Сначала она врала правоохранителям, что якобы за рулем был другой человек

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Авария произошла 22 мая в Дарницком районе столицы. Правоохранители задержали 32-летнюю женщину, которая была за рулем. Она управляла Skoda Octavia. Тогда она не предпочла в движении и столкнулась с Chevrolet Niva, в результате чего погибла 53-летняя пассажирка Chevrolet.

Впоследствии женщина заявляла полицейским, что за рулем был другой мужчина, который якобы сбежал с места аварии. Однако полицейские опросили свидетелей и опровергли это.

"Правонарушительница была трезвой, ей сообщено о подозрении. За совершение смертельного ДТП водитель грозит до 8 лет заключения", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на Полтавщине водитель сбил пешехода насмерть, а затем уехал с места происшествия. Правоохранители обнаружили водителя и объявили ему о подозрении. Теперь ему грозит заключение.

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