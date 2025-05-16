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У столиці затримали зловмисників, які напали на громадянина Туреччини. Вони поранили його ножем та пограбували

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві затримали двох іноземців, які напали на громадянина Туреччини. Інцидент стався в центрі столиці. Зловмисники (20-річний та 24-річний іноземці) слідкували за потерпілим. Коли він вийшов з автівки у дворі будинку, вони напали на нього з ножем.

Зловмисники поранили чоловіку ногу, відібрали в нього 4,5 тисячі доларів, два мобільні телефони, після чого приїхали до Центрального залізничного вокзалу та потягом втекли у Хмельницький.

"Поліцейські оперативно розшукали та затримали фігурантів, вони перебувають під вартою. За вчинення злочину їм загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали чоловіка, який напав на своїх знайомих з ножем. Гострим предметом він вдарив потерпілих через ревнощі. Зараз зловмисника затримали і йому загрожує ув'язнення.