16:12  16 травня
На вихідних Україну накриють дощі: прогноз Укргідрометцентру
15:35  16 травня
На Київщині чоловік напав з ножем на знайомих: що йому загрожує
14:16  16 травня
На Рівненщині голову громади затримали на хабарі у 7500 доларів
UA | RU
UA | RU
16 травня 2025, 15:55

Слідкували прямо до дому: в Києві іноземці з ножем напали на громадянина Туреччини

16 травня 2025, 15:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У столиці затримали зловмисників, які напали на громадянина Туреччини. Вони поранили його ножем та пограбували

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві затримали двох іноземців, які напали на громадянина Туреччини. Інцидент стався в центрі столиці. Зловмисники (20-річний та 24-річний іноземці) слідкували за потерпілим. Коли він вийшов з автівки у дворі будинку, вони напали на нього з ножем.

Зловмисники поранили чоловіку ногу, відібрали в нього 4,5 тисячі доларів, два мобільні телефони, після чого приїхали до Центрального залізничного вокзалу та потягом втекли у Хмельницький.

"Поліцейські оперативно розшукали та затримали фігурантів, вони перебувають під вартою. За вчинення злочину їм загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали чоловіка, який напав на своїх знайомих з ножем. Гострим предметом він вдарив потерпілих через ревнощі. Зараз зловмисника затримали і йому загрожує ув'язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
напад
Вдарив та пограбував: у Дніпрі чоловік напав на літню жінку
12 травня 2025, 19:07
У Житомирі чоловік стріляв у продавця магазину на очах у клієнтів
10 травня 2025, 15:40
На Буковині чоловік вдарив знайомого ножем під час застілля
05 травня 2025, 22:45
Всі новини »
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
На Харківщині жінка обікрала знайомого під час застілля
16 травня 2025, 17:40
У колишнього очільника одеської податкової виявили необґрунтовані активи на понад 5 млн грн
16 травня 2025, 17:21
На Хмельниччині чоловік сяде на два роки за домашнє насильство
16 травня 2025, 17:14
У Києві зростає кількість хворих на гепатит А: тестування продовжать
16 травня 2025, 16:42
Був реальний шанс: Зеленський прокоментував переговори РФ та України в Туреччині
16 травня 2025, 16:35
Чи будуть зміни у бронюванні від мобілізації
16 травня 2025, 16:28
На вихідних Україну накриють дощі: прогноз Укргідрометцентру
16 травня 2025, 16:12
На Сумщині прикордонники знищили ворожий квадроцикл та укриття росіян
16 травня 2025, 15:51
СНІД в Україні: у МОЗ розповіли, скільки нових випадків виявили з початку року
16 травня 2025, 15:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Ганна Маляр
Всі блоги »