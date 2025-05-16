На Харківщині жінка обікрала знайомого під час застілля

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У Чугуївському районі Харківської області поліцейські викрили жінку, яка обікрала свого знайомого під час спільного вживання алкогольних напоїв

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що до правоохоронців звернувся місцевий житель, який повідомив про зникнення мобільного телефону.

Під час з'ясування обставин стало відомо, що до злочину може бути причетна його знайома, яка запросила його до себе додому.

Під час застілля жінка викрала у чоловіка телефон, а згодом продала його. Поліцейські встановили особу покупця, вилучили викрадений мобільний та повернули його власнику.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру. Їй світить від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у місті Біла Церква Київської області 44-річний чоловік на дитячому майданчику силою відібрав мобільний телефон у 10-річної дитини та втік.

Раніше у Дніпрі пацієнт пограбував сусіда по палаті. Чоловік вирвав телефон із рук власника та втік.