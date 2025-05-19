Разбой в Киеве: мужчина с ножом напал на продавщицу цветов

фото: Нацполиция

В Дарницком районе Киева полиция оперативно задержала мужчину, который, угрожая ножом, ограбил магазин цветов. Злоумышленник забрал всю выручку — 200 гривен. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

Оказалось, что в магазин цветов вошел вооруженный ножом мужчина. Он потребовал деньги у 18-летней продавщицы. Девушка отдала всю выручку — 200 гривен, после чего нападавший скрылся.

Полицейские быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 48-летний житель Харькова, уже судимый за ограбление. Фигуранта задержали и объявили подозрение по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины — разбой.

"Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Киеве задержали иностранцев, напавших на гражданина Турции. Они следили за ним, пока тот не вышел из автомобиля возле дома, а потом ударили ножом и ограбили.