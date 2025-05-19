06:10  19 травня
На узбережжя Одещини винесло російську міну: кадри знищення
02:05  19 травня
Пустощі з вогнем: на Одещині пожежа забрала життя 6 та 7-річного братів
17:05  18 травня
У Полтаві біля парку в черевику знайшли бойову гранату
UA | RU
UA | RU
19 травня 2025, 07:36

Дебош на вокзалі на Волині: чоловік розбив вікно і напав на прибиральницю

19 травня 2025, 07:36
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Ковельський міськрайонний суд оштрафував на 17 тисяч гривень уродженця Закарпаття, який у лютому дебош на залізничному вокзал

Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на рішення суду, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 17 лютого. Чоловік, перебуваючи у громадському місці, порушував порядок, нецензурно висловлювався та розбив скло у вікні довідкового бюро. Коли прибиральниця намагалася його заспокоїти, чоловік двічі вдарив її по голові, кинув у неї металевий смітник, а також бив шваброю.

Зловмисник не зупинявся, продовжував бешкетувати, лаятися, розкидувати речі одного з пасажирів та нищити майно вокзалу.

Через його дії було призупинено роботу працівників вокзалу, пошкоджено майно на 4 870 гривень. Прибиральниця отримала гематоми.

Відомо, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності, має непогашену судимість і є особою з інвалідністю.

Суд кваліфікував його дії як хуліганство та призначив штраф — 17 000 гривень.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який вдарив знайомого ножем. Тепер йому загрожує ув'язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вокзал поліція конфлікт Волинська область Розбій прибиральниця
У Полтаві біля парку в черевику знайшли бойову гранату
18 травня 2025, 17:05
На Харківщині жінка обікрала знайомого під час застілля
16 травня 2025, 17:40
На Житомирщині поліція викрила двох юнаків, які катували людей
16 травня 2025, 12:56
Всі новини »
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
Через ворожі атаки на Сумщині спалахнули пожежі
19 травня 2025, 09:56
Українська ППО приземлила понад 70 російських "шахедів" та дронів-імітаторів
19 травня 2025, 09:50
Обстріли Харківщини: поранено трьох людей, пошкоджено понад 30 будинків
19 травня 2025, 09:39
Смертельна пожежа на Чернігівщині: через куріння загинув чоловік
19 травня 2025, 09:05
Атака дронів на Сумщині: двоє людей у лікарні
19 травня 2025, 08:59
Не бачив батька понад три роки: із ТОТ повернули 15-річного хлопця
19 травня 2025, 08:43
Окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі Херсонщини: загинули 2 людини, 6 поранені
19 травня 2025, 08:35
Росіяни понад 400 разів обстріляли Запорізьку область: пошкоджені автівки
19 травня 2025, 08:15
Затягнули в бус і били: у Львові ветеран заявив про напад працівників ТЦК
19 травня 2025, 08:12
Шість влучань БпЛА: Сумщину атакували дрони, пошкоджено інфраструктуру
19 травня 2025, 07:54
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Роман Істомін
Володимир Фесенко
Всі блоги »