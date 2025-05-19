Дебош на вокзалі на Волині: чоловік розбив вікно і напав на прибиральницю

Ковельський міськрайонний суд оштрафував на 17 тисяч гривень уродженця Закарпаття, який у лютому дебош на залізничному вокзал

Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на рішення суду, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 17 лютого. Чоловік, перебуваючи у громадському місці, порушував порядок, нецензурно висловлювався та розбив скло у вікні довідкового бюро. Коли прибиральниця намагалася його заспокоїти, чоловік двічі вдарив її по голові, кинув у неї металевий смітник, а також бив шваброю.

Зловмисник не зупинявся, продовжував бешкетувати, лаятися, розкидувати речі одного з пасажирів та нищити майно вокзалу.

Через його дії було призупинено роботу працівників вокзалу, пошкоджено майно на 4 870 гривень. Прибиральниця отримала гематоми.

Відомо, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності, має непогашену судимість і є особою з інвалідністю.

Суд кваліфікував його дії як хуліганство та призначив штраф — 17 000 гривень.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який вдарив знайомого ножем. Тепер йому загрожує ув'язнення.