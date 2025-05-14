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14 травня 2025, 08:25

У Києві чоловік вчинив стрілянину в готелі

14 травня 2025, 08:25
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні вранці, 14 травня, в одному з готелів у Святошинському районі столиці сталася стрілянина. Зловмисника вже затримали

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

Стрілянина сталася близько 7:30. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"Поліцейські продовжують працювати на місці події, всі обставини зʼясовуються. Деталі згодом", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 травня сталась стрілянина в Софіївській Борщагівці. Військовий продав чоловіку зброю. Згодом між ними стався конфлікт через оплату "товару". Тоді ж 63-річний "покупець" розстріляв військового та його тещу. Чоловік після цього ховався у себе вдома, але згодом поліція затримала його і повідомила про підозру.

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