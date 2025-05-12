У Києві п'яні "блогери" хизувалися зброєю у прямому ефірі

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У Києві поліція притягнула до відповідальності п'ятьох молодиків, які під час прямої трансляції в інтернеті хизувалися наявністю незареєстрованої зброї

Про це повідомило Головне управління Національної поліції України в Києві, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався в одному з кафе в центрі міста.

Компанія, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, обговорювала наявність у одного з них вогнепальної зброї. Усі дії транслювалися в прямому ефірі на платформі Twitch.

Правоохоронці, виявивши це відео під час моніторингу соціальних мереж, оперативно затримали учасників неподалік Контрактової площі.

На всіх п'ятьох, віком від 16 до 27 років, складено адміністративні протоколи.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали 52-річного місцевого жителя, у якого виявили арсенал небезпечних предметів.