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13 травня 2025, 19:58

У Кривому Розі підліток кинув коктейль Молотова в синагогу

13 травня 2025, 19:58
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Фото: прокуратура
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На Дніпропетровщині підліток кинув пляшки з легкозаймистою речовиною в будівлю єврейського культурного центру. Правоохоронці встановили особу

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 20 квітня близько 21:20, як розповіли в поліції. Хлопець у балаклаві кинув дві пляшки із легкозаймистою речовиною під будівлю синагоги та втік. Правоохоронці з'ясували, що це був неповнолітній.

"5 травня слідчі під процесуальним керівництвом Криворізької центральної окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині чоловік кинув "коктейль Молотова" у будівлю ТЦК. З'ясувалось, що він зробив це на замовлення російських спецслужб. Тепер йому загрожує ув'язнення.

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