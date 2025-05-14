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14 мая 2025, 08:25

В Киеве мужчина устроил стрельбу в отеле

14 мая 2025, 08:25
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня утром, 14 мая, в одной из гостиниц в Святошинском районе столицы произошла стрельба. Злоумышленника уже задержали

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.

Стрельба произошла около 7:30. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

"Полицейские продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства выясняются. Детали впоследствии", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая произошла стрельба в Софиевской Борщаговке. Военный продал мужчине оружие. Впоследствии между ними произошел конфликт из-за оплаты "товара". Тогда же 63-летний "покупатель" расстрелял военного и его тещу. Мужчина скрывался у себя дома, но впоследствии полиция задержала его и сообщила о подозрении.

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