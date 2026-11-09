Закликав перекинути автобус із нацгвардійцями: ще одному учаснику сутичок у Борщагівці оголосили підозру

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У Київській області суд узяв під варту 22-річного чоловіка, якого підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Національної гвардії під час блокування військового підрозділу в Петропавлівській Борщагівці

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За версією слідства, він закликав присутніх перекинути службовий автобус із військовослужбовцями всередині та сам долучився до спроби його розхитати.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

За даними слідства, під час подій у Петропавлівській Борщагівці Бучанського району підозрюваний закликав присутніх перекинути службовий автобус Нацгвардії, у якому перебували військовослужбовці. Разом з іншими учасниками він розхитував транспортний засіб і бив ногами по його кузову.

Унаслідок цього автобус зазнав механічних пошкоджень. Крім того, блокування в’їздів і виїздів із території підрозділу обмежило рух службового транспорту та ускладнило виконання завдань військовослужбовцями.

Суд обрав 22-річному чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 66 тисяч гривень.

Нагадаємо, що суд обрав запобіжний захід Валентині Молодій. Вона була учасницею сутичек у Петропавлівській Борщагівці.

Скандал у Петропавлівській Борщагівці спалахнув 2 листопада після поширення в Telegram-каналах повідомлень про нібито катування та незаконне утримання близько 40 чоловіків у приватному будинку. Також стверджувалося, що один із них загинув, а до людей не допускають медиків.

Біля будинку зібрався натовп, частина людей називала себе родичами військовослужбовців. Почалися сутички: невідомі пошкодили ворота, вікна та паркан, застосовували димові шашки й сльозогінний газ. Поліція спростувала інформацію про загибель людини та незаконне утримання людей.

За словами командувача Національної гвардії Олександра Півненка, будинок у Петропавлівській Борщагівці є пунктом тимчасової дислокації підрозділу, куди доставляють мобілізованих через ТЦК.

Півненко також повідомив, що чотирьох чоловіків, які раніше самовільно залишили військову частину, виявили та затримали підрозділи Нацгвардії, після чого доправили до цього пункту. Наразі вони перебувають у медичному центрі НГУ.

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