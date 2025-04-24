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24 квітня 2025, 17:50

12 жертв і 90 постраждалих: кількість загиблих у Києві знову зросла

24 квітня 2025, 17:50
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фото: ДСНС України
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Надзвичайники деблокували з-під завалів у Святошинському районі Києва тіла ще двох осіб. Кількість загиблих зросла до 12

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.

"Станом на 17.30 до 12 осіб зросла кількість загиблих у Святошинському районі Києва: рятувальники деблокували з-під завалів тіла ще 2 людей", — йдеться в повідомленні.

У Київській міській прокуратурі уточнили, що рятувальники виявили тіла жінки та чоловіка.

Загалом внаслідок російського ракетного удару по столиці постраждали 90 людей. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, протягом минулої години рятувальники деблокували з-під завалів житлового будинку тіла 27-річної жінки та 17-річного юнака.

Вночі 24 квітня армія РФ запустила по Україні понад 200 повітряних цілей, зокрема 70 ракет різних типів та 145 дронів.

Під масованим комбінованим ударом Росії цієї ночі був Київ та Київська область.

У Києві 25 квітня оголосили Днем жалоби за загиблими через атаку РФ.

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