12 жертв и 90 пострадавших: количество погибших в Киеве снова возросло

фото: ГСЧС Украины

Чрезвычайники деблокировали из-под завалов в Святошинском районе Киева тела еще двух человек. Число погибших возросло до 12

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

"По состоянию на 17.30 до 12 человек возросло число погибших в Святошинском районе Киева: спасатели деблокировали из-под завалов тела еще 2 человек", — говорится в сообщении.

Всего в результате российского ракетного удара по столице пострадали 90 человек.

Напомним, в течение часа спасатели деблокировали из-под завалов жилого дома тела 27-летней женщины и 17-летнего юношу.