Масований удар по Києву: 9 загиблих та десятки поранених
Внаслідок ворожої атаки на Київ загинуло 9 осіб, 63 отримали поранення, з них 42 госпіталізовані. Серед постраждалих є 6 дітей
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.
Ракетні обстріли та уламки спричинили масштабні руйнування житлових будинків, пожежі у гаражах, адміністративній та нежитловій забудові, а також займання авто й сухої трави.
Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували загоряння.
У п’яти районах столиці триває ліквідація наслідків атаки. Працюють рятувальники, психологи та кінологи.
Тривають пошуки людей під завалами. Місцева влада координує допомогу постраждалим.
Нагадаємо, вночі 24 квітня росіяни запустили на Київ дрони та ракети. Найбільш постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район.
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