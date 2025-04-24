Масована атака на Київ: виникли пожежі, під завалами шукають людей
У ніч на 24 квітня російські військові запустили на Київ дрони та ракети. У місті працює ППО. Зафіксовано падіння уламків в кількох районах
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує RegioNews.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", – написав посадовець.
Також він повідомив про відомі наслідки ворожої атаки:
- У Голосіївському районі зафіксоване падіння ймовірно уламків БпЛА біля житлового будинку. Також в цьому районі палають гаражі. На іншій локації – автомобілі.
- У Шевченківському районі – влучання уламків у нежитлову будівлю.
- У Святошинському, попередньо, загорівся будинок. У дворі іншого будинку горять авто.
- У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння гаражів. Всі служби прямують на місця викликів.
- У Святошинському районі медики госпіталізували трирічну дитину.
- Виникли пожежі в нежитлових приміщеннях в Шевченківському та Святошинському районах.
- У Святошинському районі – пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці.
- У Святошинському районі медики госпіталізували ще одного постраждалого.
- У Подільському районі внаслідок падіння уламків виникли загорання в нежитловій забудові. Є руйнування. Екстрені служби працюють на місці.
Нагадаємо, 23 квітня російські окупанти вчергове атакували Херсон з артилерії. Внаслідок удару виникла пожежа в багатоповерхівці.
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