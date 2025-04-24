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24 квітня 2025, 01:51

Масована атака на Київ: виникли пожежі, під завалами шукають людей

24 квітня 2025, 01:51
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч на 24 квітня російські військові запустили на Київ дрони та ракети. У місті працює ППО. Зафіксовано падіння уламків в кількох районах 

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує RegioNews.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", – написав посадовець.

Також він повідомив про відомі наслідки ворожої атаки:

  • У Голосіївському районі зафіксоване падіння ймовірно уламків БпЛА біля житлового будинку. Також в цьому районі палають гаражі. На іншій локації – автомобілі.
  • У Шевченківському районі – влучання уламків у нежитлову будівлю.
  • У Святошинському, попередньо, загорівся будинок. У дворі іншого будинку горять авто.
  • У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння гаражів. Всі служби прямують на місця викликів.
  • У Святошинському районі медики госпіталізували трирічну дитину.
  • Виникли пожежі в нежитлових приміщеннях в Шевченківському та Святошинському районах.
  • У Святошинському районі – пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці.
  • У Святошинському районі медики госпіталізували ще одного постраждалого.
  • У Подільському районі внаслідок падіння уламків виникли загорання в нежитловій забудові. Є руйнування. Екстрені служби працюють на місці.

Нагадаємо, 23 квітня російські окупанти вчергове атакували Херсон з артилерії. Внаслідок удару виникла пожежа в багатоповерхівці.

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