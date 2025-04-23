Командир ЗСУ, через недбалість якого держава втратила понад 3,3 млн гривень, може сісти на 8 років

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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно колишнього командира однієї з військових частин, що забезпечує постачання пального та обслуговування транспорту Збройних Сил України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, командир неналежно виконав свої службові обов’язки при укладанні та виконанні договору на закупівлю товарів для потреб оборони в умовах воєнного стану. Він не вжив необхідних заходів для виключення з вартості договору податку на додану вартість, що згідно з чинним законодавством у таких випадках має становити 0%.

Внаслідок цього до вартості товарів безпідставно було включено та сплачено ПДВ, що завдало шкоди військовій частині на понад 3,37 млн гривень.

До суду направлено обвинувальний акт за фактом недбалого ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Військовослужбовцю загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Чернігівщині суд виправдав командира, в якого солдати пішли в СЗЧ.