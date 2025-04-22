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22 квітня 2025, 12:41

На Волині чоловік дав прикордоннику 1500 доларів, щоб той випустив його за кордон

22 квітня 2025, 12:41
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фото: ДПСУ
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У Волинській області затримано чоловіка, який намагався підкупити прикордонника задля незаконного виїзду за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Днями правоохоронці в пункті пропуску "Устилуг" затримали громадянина України, який запропонував військовослужбовцю Державної прикордонної служби 1500 доларів за сприяння у незаконному перетинанні державного кордону.

Зазначається, що 51-річний житель Черкаської області, який нібито оформив документи для супроводу дружини з ІІ групою інвалідності, звернувся до прикордонника з пропозицією внести до бази даних фіктивну інформацію про спільний виїзд подружжя за кордон. Як з'ясувалося, насправді жінка на даний час перебуває у Великобританії та не планує повертатися на Батьківщину.

Правоохоронці затримали чоловіка у пункті пропуску під час передачі вказаної суми.

Нагадаємо, на Волині поляка засудили на 5 років за те, що він намагався вивезти ухилянта за кордон.

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