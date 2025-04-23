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23 квітня 2025, 11:59

На Львівщині судитимуть екскерівника МСЕК, який приховав майно та доходи на понад 11 млн грн

23 квітня 2025, 11:59
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фото: ілюстративне
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За матеріалами Державного бюро розслідувань до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього заступника головного лікаря Львівської обласної МСЕК, який умисно задекларував недостовірну інформацію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як стало відомо, навесні минулого року посадовець подав щорічну декларацію, в якій зазначив недостовірні відомості на понад 11 млн гривень.

Слідством встановлено, що фігурант не вніс до декларації відомості про автомобілі Mercedes-Benz GLE 300D Coupe та BMW Х5, які були оформлені на третіх осіб, але використовувалися ним. Крім того, він приховав користування паркомісцем, не задекларував доходи від відчуження транспортного засобу, фінансові зобов’язання за інвестиційними договорами, а також покупки ювелірних виробів в елітних бутіках Львова.

Колишньому посадовцю інкримінують декларування недостовірної інформації, тобто умисне внесення завідомо неправдивих даних до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Нагадаємо, на Львівщині затримали інструктора Яворівського полігону.

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