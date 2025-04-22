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22 квітня 2025, 08:12

"Білет за кордон" за $11 тисяч: на Харківщині викрили схему ухилення від мобілізації

22 квітня 2025, 08:12
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фото: Харківська обласна прокуратура
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В Харківській області затримали 31-річного чоловіка, який за $11 тисяч обіцяв "повний сервіс" для ухилення від мобілізації

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Зазначається, що за грошову винагороду чоловік обіцяв "вирішити питання" з розшуком, оформити фіктивне зарахування до військової частини та виготовити посвідчення, яке нібито дозволяло б вільно пересуватися територією України і уникати мобілізаційних заходів.

Загальна вартість такого "сервісу" складала $13 тисяч, але під час переговорів фігурант погодився на "знижку" — $11 тисяч.

Зловмисник запевняв, що має зв'язки у військкоматі Харківської області, військово-лікарській комісії, а також у медичному інституті, де нібито міг організувати госпіталізацію за легендою про вигадану хворобу.

17 квітня під час особистої зустрічі в автомобілі у селищі поблизу Харкова підозрюваний отримав всю суму. Одразу після передачі коштів його затримали.

Наразі фігуранту обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 454 тисячі гривень.

Слідство встановлює можливих спільників ділка.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині неповнолітній організував бізнес на військовозобов'язаних. 17-річний хлопець допомагав перетнути державний кордон двом громадянам призовного віку. За свої "послуги" він просив 7 тисяч доларів.

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Схеми прокуратура гроші Харківська область мобілізація ухилення від мобілізації
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