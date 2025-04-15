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Правоохоронці у Тернополі оголосили підозру подружжю, які за гроші збирались "допомогти" в оформленні відстрочки від мобілізації

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує RegioNews.

Викладач одного з тернопільських навчальних закладів повідомив військовозобов’язаному, що може допомогти оформити відстрочку від мобілізації через знайомства у місцевому ТЦК та СП і медзакладах. Документи про постійний догляд за родичами "коштували" 17 тисяч доларів.

Гроші за оформлення документів викладач сказав принести до нього додому та передати дружині, яка перебуває у декретній відпустці.

Правоохоронці затримали фігуранта після отримання хабаря за сприяння у виготовленні військово-облікових документів. Його взяли під варту з можливістю внесення застави в понад 240 тисяч гривень.

Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу дружині чоловіка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині ділок за 20 тисяч доларів допомагав чоловікам втекти за кордон. Фігуранта затримали.