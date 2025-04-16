На Вінниччині дівчину підозрюють в організації перетину кордону, під час якого молодик потонув у Дністрі

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Дівчина на початку 2025 року запропонувала своїй подрузі "допомогу" у незаконному переправленні її чоловіка до Молдови, на що отримала згоду. У лютому фігурантка з подругою та її чоловіком приїхали до Ямполя Могилів-Подільського району та на березі річки Дністер, по якій проходить лінія кордону з Молдовою, вона сказала молодику перепливти річку. Він погодився, але до протилежного берега не доплив – втопився. Тіло 24-річного загиблого виявили у водоймі лише у березні.

Фігурантці оголосили підозру за ч. 2 ст. 332 КК України. 27-річній дівчині загрожує до 7 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині ділок за 20 тисяч доларів допомагав чоловікам втекти за кордон. Фігуранта затримали.