Втеча до Молдови на гідроскутері: на Одещині затримали трьох ухилянтів

фото: ДПСУ

Напередодні прикордонники Подільського загону зірвали спробу незаконного перетину кордону через Кучурганський лиман. Чоловіків, які прямували до сусідньої Молдови, затримали посеред водойми на гідроскутері

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що схему організував 38-річний уродженець Одещини, який проживає в Івано-Франківській області. Він через Телеграм-канал знайшов двох клієнтів. Охочі незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону наперед сплатили йому по 7,5 тисяч доларів.

За цю суму організатор знайшов гідроскутер та спосіб доставки його до води. Ділок сам був за кермом і мав намір також залишитись на території Молдови.

"Під час руху через лиман плавзасіб перекинувся і всі троє опинилися у воді. З огляду на низьку температуру, така подорож могла обернутися трагедією. На щастя, усіх мандрівників прикордонникам вдалося витягти з водойми", ― йдеться у повідомленні.

Відносно організатора схеми відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон. Йому загрожує тюрма. Наразі встановлюються можливі спільники та джерела постачання техніки для незаконних перетинів.

Щодо двох інших учасників втечі – мешканців Одеської та Київської областей – склали адміністративні протоколи. Справи вже направили до суду.

Нагадаємо, на Волині прикордонники затримали двох молодих чоловіків, які намагались втекти за кордон.