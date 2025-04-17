Заместителю Кличко Прокопиву сообщили о подозрении, — СМИ

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Заместителю главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимиру Прокопиву объявили подозрение. Он фигурирует в ряде антикоррупционных расследований

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

По данным СМИ, Нацполиция и СБУ объявили подозрение Владимиру Прокопиву в организации схем незаконной переправки мужчин призывного возраста в страны Европы.

Напомним, в октябре 2024 года мэр Киева Виталий Кличко после журналистского расследования отстранил Владимира Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.

Сначала журналисты Bihus.Info выяснили, что семья Прокопива за время его пребывания в должности заместителя председателя КГГА якобы приобрела недвижимость в Киеве (квартиры и коммерческие помещения) по стоимости ниже рыночной.

Позже проект Bihus.Info обнародовал вторую часть расследования. В нем говорится, что два друга Владимира Прокопива через частные компании получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, ранее принадлежавших городу. В расследовании упоминаются Александр Поштарюк и Андрей Стеценко. Раньше "друзья" якобы помогли семье Прокопива дешево получить элитное жилье.