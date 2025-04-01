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01 квітня 2025, 08:19

У Києві з’явиться новий наземний перехід через Хрещатик

01 квітня 2025, 08:19
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фото: з відкритих джерел
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Незабаром у Києві відкриють наземний перехід через вулицю Хрещатик на перехресті з вулицею Прорізною

Про це повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує RegioNews.

"Проєкт реалізується як частина повністю безбар’єрного маршруту між Головним військовим клінічним госпіталем, Майданом Незалежності та Центральним залізничним вокзалом. Цей маршрут – перший у Києві в межах флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій України та є частиною ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар’єрів", – йдеться у повідомленні.

Посадовець зазначив, що облаштування наземних переходів є важливим кроком для покращення інклюзивності простору. За його словами, зараз на перехресті з Прорізною через Хрещатик пішоходи можуть перейти лише підземним переходом, що незручно для маломобільних киян і гостей столиці.

"Наразі вже отримано погодження на виконання робіт від Патрульної поліції Києва. Очікую, що роботи з облаштування будуть виконані оперативно та, що не менш важливо, якісно", – написав Ткаченко.

Голова МВА додав, що працюють над тим, щоб найближчим часом наземні пішохідні переходи також облаштували на вулиці Михайлівській біля Майдану Незалежності та через бульвар Шевченка біля станції метро "Університет". За його словами, покращення доступності цих локацій має великий суспільний запит.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на ділянці проспекту Європейського Союзу на рік обмежать рух транспорту та пішоходів.

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Київ Хрещатик наземний перехід
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