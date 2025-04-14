В Киеве частично ограничат движение транспорта почти на три месяца
С 14 апреля по 30 июня частично ограничат движение по участку Большой Кольцевой дороги – в направлении от просп. Литовского до ул. Газопроводной
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на "Киевавтодор", передает RegioNews.
Отмечается, что ограничения введены из-за текущего ремонта улично-дорожной сети Оболонского района.
В частности, при ремонте дорожники:
- снимут старое покрытие;
- отремонтируют нижний слой покрытия;
- устроят новый верхний слой покрытия;
- нанесут дорожную разметку.
Для непрерывного проезда транспорта сначала движение частично ограничат в одном направлении движения, затем – в другом.
В "Киевавтодоре" призывают водителей планировать маршруты с учетом ограничений.
Напомним, в Киеве на участке проспекта Европейского Союза на год ограничат движение транспорта и пешеходов.
Ранее сообщалось, что в Киеве откроют наземный переход через улицу Крещатик на перекрестке с улицей Прорезной.