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14 апреля 2025, 08:15

В Киеве частично ограничат движение транспорта почти на три месяца

14 апреля 2025, 08:15
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фото: Вечерний Киев
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С 14 апреля по 30 июня частично ограничат движение по участку Большой Кольцевой дороги – в направлении от просп. Литовского до ул. Газопроводной

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на "Киевавтодор", передает RegioNews.

Отмечается, что ограничения введены из-за текущего ремонта улично-дорожной сети Оболонского района.

В частности, при ремонте дорожники:

  • снимут старое покрытие;
  • отремонтируют нижний слой покрытия;
  • устроят новый верхний слой покрытия;
  • нанесут дорожную разметку.

Для непрерывного проезда транспорта сначала движение частично ограничат в одном направлении движения, затем – в другом.

В "Киевавтодоре" призывают водителей планировать маршруты с учетом ограничений.

Напомним, в Киеве на участке проспекта Европейского Союза на год ограничат движение транспорта и пешеходов.

Ранее сообщалось, что в Киеве откроют наземный переход через улицу Крещатик на перекрестке с улицей Прорезной.

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