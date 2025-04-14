В Киеве частично ограничат движение транспорта почти на три месяца

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С 14 апреля по 30 июня частично ограничат движение по участку Большой Кольцевой дороги – в направлении от просп. Литовского до ул. Газопроводной

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на "Киевавтодор", передает RegioNews.

Отмечается, что ограничения введены из-за текущего ремонта улично-дорожной сети Оболонского района.

В частности, при ремонте дорожники:

снимут старое покрытие;

отремонтируют нижний слой покрытия;

устроят новый верхний слой покрытия;

нанесут дорожную разметку.

Для непрерывного проезда транспорта сначала движение частично ограничат в одном направлении движения, затем – в другом.

В "Киевавтодоре" призывают водителей планировать маршруты с учетом ограничений.

Напомним, в Киеве на участке проспекта Европейского Союза на год ограничат движение транспорта и пешеходов.

Ранее сообщалось, что в Киеве откроют наземный переход через улицу Крещатик на перекрестке с улицей Прорезной.