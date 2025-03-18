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18 березня 2025, 13:52

Гра зі смертю: з початку року в Україні зафіксовано 8 випадків зачепінгу

18 березня 2025, 13:52
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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З початку року в Україні зафіксовано 8 випадків зачепінгу, внаслідок яких постраждали 9 дітей

Про це повідомили в Ювенальній поліції, передає RegioNews.

Зачепінг – це проїзд у таких місцях, які до цього не пристосовані.

Правоохоронці зазначають, що заради кількох секунд відео чи екстриму підлітки наражають себе на смертельну небезпеку. Адже зачепінг – це не круто, а смертельно небезпечно.

Фахівці попереджають, напруга до 27 000 вольт є надзвичайно небезпечною — навіть без безпосереднього контакту з проводами удар струмом може статися миттєво. Падіння з висоти — лише одна необережна дія, і життя може докорінно змінитися.

Окрім того, зіткнення з перешкодами, такими як мости, тунелі чи опори на швидкості 60-100 км/год, може мати летальні наслідки.

Що робити, якщо ви помітили людину на вагоні чи підніжці транспорту?

  1. Повідомте чергового вокзалу або працівників залізниці.
  2. Зателефонуйте на гарячу лінію Укрзалізниці: 0 800 503 111 (безкоштовно).
  3. Викличте Національну поліцію (102) або ДСНС (101).

Нагадаємо, у лікарні помер 12-річний хлопчик, якого вразило струмом на даху електрички.

Раніше повідомлялося, що 9 березня на залізниці в Пересипському районі Одеси двох хлопців уразило електричним струмом на даху вантажного вагону. Обидва юнаки загинули.

8 березня у Полтаві на вулиці Ползунова 16-річний хлопець заліз на залізничний вагон-цистерну, де його вразило струмом.

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