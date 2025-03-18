Гра зі смертю: з початку року в Україні зафіксовано 8 випадків зачепінгу
З початку року в Україні зафіксовано 8 випадків зачепінгу, внаслідок яких постраждали 9 дітей
Про це повідомили в Ювенальній поліції, передає RegioNews.
Зачепінг – це проїзд у таких місцях, які до цього не пристосовані.
Правоохоронці зазначають, що заради кількох секунд відео чи екстриму підлітки наражають себе на смертельну небезпеку. Адже зачепінг – це не круто, а смертельно небезпечно.
Фахівці попереджають, напруга до 27 000 вольт є надзвичайно небезпечною — навіть без безпосереднього контакту з проводами удар струмом може статися миттєво. Падіння з висоти — лише одна необережна дія, і життя може докорінно змінитися.
Окрім того, зіткнення з перешкодами, такими як мости, тунелі чи опори на швидкості 60-100 км/год, може мати летальні наслідки.
Що робити, якщо ви помітили людину на вагоні чи підніжці транспорту?
- Повідомте чергового вокзалу або працівників залізниці.
- Зателефонуйте на гарячу лінію Укрзалізниці: 0 800 503 111 (безкоштовно).
- Викличте Національну поліцію (102) або ДСНС (101).
Нагадаємо, у лікарні помер 12-річний хлопчик, якого вразило струмом на даху електрички.
Раніше повідомлялося, що 9 березня на залізниці в Пересипському районі Одеси двох хлопців уразило електричним струмом на даху вантажного вагону. Обидва юнаки загинули.
8 березня у Полтаві на вулиці Ползунова 16-річний хлопець заліз на залізничний вагон-цистерну, де його вразило струмом.