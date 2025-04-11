На Тернопільщині п’яний водій за 400 доларів намагався відкупитися від поліції

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Нетверезий чоловік, потрапивши у ДТП, намагався «відкупитися» від поліцейських. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Крім того, на водія-порушника складено три адмінпротоколи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У четвер, 10 квітня, близько 15 год. до поліцейських надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю двох автомобілів неподалік міста Кременець.

Поліцейські, які прибули на місце аварії встановили, що ніхто не постраждав, але водій, який спровокував зіткнення автомобілів, зник з місця події. Його оперативно розшукали – порушник був у стані алкогольного сп’яніння.

Водій почав пропонувати поліцейським 400 доларів неправомірної вигоди, щоб вони не складали на нього адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп’яніння).

За фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 4 років позбавлення волі.

Також на горе-водія складено адміністративні протоколи за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, на Тернопільщині сталася смертельна ДТП: зіткнулися дві вантажівки та бус.