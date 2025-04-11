13:54  11 квітня
Контроль за швидкістю: 25 нових доріг під прицілом TruCAM з 11 квітня
13:45  11 квітня
У Луцькому ТЦК помер голова ВЛК: що кажуть в ТЦК
12:59  11 квітня
У Чернівцях після жорстокого побиття померла 27-річна жінка: деталі трагедії
UA | RU
UA | RU
11 квітня 2025, 19:05

На Тернопільщині п’яний водій за 400 доларів намагався відкупитися від поліції

11 квітня 2025, 19:05
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Нетверезий чоловік, потрапивши у ДТП, намагався «відкупитися» від поліцейських. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Крім того, на водія-порушника складено три адмінпротоколи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У четвер, 10 квітня, близько 15 год. до поліцейських надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю двох автомобілів неподалік міста Кременець.

Поліцейські, які прибули на місце аварії встановили, що ніхто не постраждав, але водій, який спровокував зіткнення автомобілів, зник з місця події. Його оперативно розшукали – порушник був у стані алкогольного сп’яніння.

Водій почав пропонувати поліцейським 400 доларів неправомірної вигоди, щоб вони не складали на нього адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп’яніння).

За фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 4 років позбавлення волі.

Також на горе-водія складено адміністративні протоколи за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, на Тернопільщині сталася смертельна ДТП: зіткнулися дві вантажівки та бус.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
нетверезий водій хабар поліція Тернопільська область
Поліцейські викрили раніше судимого жителя Тернополя у вчиненні серії крадіжок з авто
10 квітня 2025, 16:05
Шахрайство під виглядом допомоги: у Тернопільській області зловмисники вкрали у пенсіонерки майже 50 тисяч гривень
09 квітня 2025, 15:05
На Тернопільщині 6-річний хлопчик вибіг на дорогу і потрапив під колеса авто
09 квітня 2025, 12:06
Всі новини »
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
У Кривому Розі затримали 19-річного наркодилера: зберігав канабіс на 200 тис. грн
11 квітня 2025, 19:24
Дитинство під обстрілами: скільки дітей залишається у зоні евакуації на Донеччині
11 квітня 2025, 18:54
Росіяни атакували дронами авто волонтерів на Харківщині
11 квітня 2025, 18:23
На Одещині чоловік до смерті побив цивільну дружину: який вирок виніс суд
11 квітня 2025, 18:22
РФ від початку повномасштабної війни скинула 67 тисяч КАБів та запустила понад 22 тисячі "Шахедів" по Україні
11 квітня 2025, 17:59
Продавав "інвалідність" для матері: у Запоріжжі затримали ділка, який заробляв на ухилянтах
11 квітня 2025, 17:55
Названо середній розмір пенсії в Україні
11 квітня 2025, 17:44
Мокрий сніг, ожеледиця, заморозки: в Укргідрометцентрі попередили про погоду на суботу, 12 квітня в Україні
11 квітня 2025, 17:40
Стало відомо, коли завершиться будівництво водогону, який забезпечить Миколаїв питною водою
11 квітня 2025, 17:36
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Всі публікації »
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »