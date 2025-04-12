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12 квітня 2025, 13:38

На Рівненщині зіткнулися три авто: чотирьох людей госпіталізували

12 квітня 2025, 13:38
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фото: Національна поліція
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У Дубенському районі на Рівненщині в результаті ДТП постраждали четверо людей. Слідчі проводять досудове розслідування

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що автопригода сталася у п'ятницю, 11 квітня, близько 20:40 поблизу села Турковичі.

Водій автомобіля "Opel Zafira", 41-річний дубенчанин, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з транспортним засобом "Volkswagen Jetta", під керуванням 29-річного киянина. Від удару "Volkswagen Jetta" зіткнувся з позашляховиком "Land Rover", який рухався попереду легковика "Opel Zafira".

Унаслідок ДТП травмувалися керманич та 24-річний пасажир "Volkswagen Jetta": їх у тяжкому стані без свідомості медики госпіталізували до реанімації.

Крім того, у лікарні перебувають і пасажири "Opel Zafira": 48-річна дубенчанка та її 14-річна донька.

Водії легковика та позашляховика, як і 28-річний пасажир "Land Rover" - не постраждали.

Попередньо, керманичі 3 транспортних засобів були тверезі.

Нагадаємо, в Житомирській області винесли вирок водійці, яка спровокувала смертельну аварію з двома постраждалими. Крім ув'язнення вона також повинна виплатити матеріальну та моральну шкоду.

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