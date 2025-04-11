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11 апреля 2025, 16:30

В Киеве будут судить мужчину, продававшего психотропы жителям столицы

11 апреля 2025, 16:30
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В Киеве разоблачили мужчину, который оставлял "закладки" в столице. У него дома нашли запретные вещества

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews .

В столице перед судом предстанет мужчина, сбывавший психотропные вещества. Его задержали в феврале этого года. Тогда у него обнаружили 19 зип-пакетов с психотропным веществом Альфа-PVP, которые он продавал, делая так называемые "закладки". Также у него дома обнаружили еще 29 свертков подготовленного для сбыта запрещенного вещества.

Тогда мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины и по решению суда на время следствия он находился под стражей.

В настоящее время следователи завершили досудебное расследование. Обвинительный акт уже направили в суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове вынесли приговор женщине, продававшей и покупавшей психотропы. Ее задержали во время встречи с "клиентом". Женщина приговорена к лишению свободы на 6 лет и 7 месяцев с конфискацией имущества.

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