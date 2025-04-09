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У Харкові винесли вирок жінці, яка купувала та продавала психотропи. Вона була затримана якраз під час зустрічі з "клієнтом"

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Суд визнав винною 53-річну жительку Харкова. Її судили за незаконне придбання, зберігання з метою збуту та за збут психотропних речовин. Також вона зберігала та купувала психотропи та наркотики. Жінку приговорили до позбавлення волі на 6 років та 7 місяців з конфіскацією майна.

Виявилось, що раніше жінка вже була засуджена. Проте попри непогашену судимість вона не припинила порушувати закон. Харківʼянка купувала психотропні речовини оптом, а потім "дозами" продавала. Її затримали якраз під час чергової зустрічі з одним з "клієнтів".

Нагадаємо, раніше у Києві викрили хірурга, який прямо в лікарні торгував кокаїном. Крім того, на території медзакладу він продав партію наркотиків за 2 тисячі доларів.