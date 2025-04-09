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09 квітня 2025, 09:45

На Прикарпатті ліквідували масштабне виробництво психотропів

09 квітня 2025, 09:45
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фото: Національна поліція
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Поліція Прикарпаття разом із СБУ викрила масштабну нарколабораторію, де виготовляли психотропні речовини. Учасникам злочинного угруповання висунуто підозру

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що незаконний бізнес організував 45-річний мешканець Калуша. До злочинної діяльності він залучив ще двох спільників – 34-річного калушанина та 34-річну жительку Івано-Франківська.

У ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти здійснювали синтез "амфетаміну" в гаражному приміщенні та на березі річки Лімниця.

Правоохоронці встановили канали постачання прекурсорів, місця виготовлення, зберігання та фасування наркотичного засобу та психотропних речовин.

Лідер злочинної групи безпосередньо відповідав за процес виготовлення "амфетаміну". Інші учасники займалися фасуванням та зберіганням заборонених речовин у значних розмірах з метою подальшого збуту, а також транспортуванням прекурсорів та необхідного обладнання.

Поліцейські провели 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, у підсобних приміщеннях та транспортних засобах.

Зокрема виявлено та вилучено хімічні речовини, лабораторне обладнання, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозри. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині наркодилери облаштували лабораторії з мільйонним обігом. Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно десяти учасників злочинного наркоугруповання.

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наркотики Івано-Франківськ поліція нарколабораторія амфетамін наркобізнес
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