Ворожа атака на Київ: постраждалих уже троє

фото: ДСНС Києва

Унаслідок нічної атаки російськими ударними дронами на Київ кількість постраждалих зросла до трьох осіб

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок нічної атаки ворога на столицю постраждали троє людей.

Одного з них госпіталізували в лікарню. Двом медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, раніше було відомо, що в Києва дві жінки постраждали внаслідок атаки російських ударних безпілотників вночі 10 квітня.

Вночі у повітряному просторі Києва та на підступах до столиці були зафіксовані 30 російських безпілотників.

У ДСНС показали наслідки ворожої атаки на столицю.