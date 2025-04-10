Вражеская атака на Киев: пострадавших уже трое
В результате ночной атаки российскими ударными дронами на Киев количество пострадавших возросло до трех человек
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, в результате ночной атаки врага на столицу пострадали три человека.
Один из них госпитализирован в больницу. Двоим медики оказали помощь на месте.
Напомним, ранее было известно, что в Киеве две женщины пострадали в результате атаки российских ударных беспилотников ночью 10 апреля.
Ночью в воздушном пространстве Киева и на подступах к столице было зафиксировано 30 российских беспилотников.
В ГСЧС показали последствия вражеской атаки на столицу.
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