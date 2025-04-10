Росіяни запустили по Україні 145 безпілотників: як відпрацювала ППО
У ніч проти 10 квітня Росія атакувала Україну 145 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Ще 49 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.
Нагадаємо, у Києві через атаку росіян постраждали дві жінки. Їм надали медичну допомогу, без госпіталізації. У Миколаєві поранено 10 осіб, двоє – в лікарні.