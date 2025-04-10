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10 квітня 2025, 07:59

У ДСНС показали наслідки ворожої атаки на Київ

10 квітня 2025, 07:59
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фото: ДСНС
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У ніч на 10 квітня російська армія здійснила атаку ударними безпілотниками по українській столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники були залучені у Дарницькому та Голосіївському районах міста.

У Дарницькому районі були пошкоджені приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищена одна з господарчих споруд. Дві жінки звернулися по медичну допомогу: одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша — множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали допомогу на місці, без госпіталізації.

У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки сталось загоряння складського приміщення.

"Усі пожежі, спричинені атакою — ліквідовано. До гасіння та ліквідації наслідків були залучені понад 50 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, у ніч на 10 квітня російська армія атакувала безпілотниками Київ.

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