У ДСНС показали наслідки ворожої атаки на Київ

фото: ДСНС

У ніч на 10 квітня російська армія здійснила атаку ударними безпілотниками по українській столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники були залучені у Дарницькому та Голосіївському районах міста.

У Дарницькому районі були пошкоджені приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищена одна з господарчих споруд. Дві жінки звернулися по медичну допомогу: одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша — множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали допомогу на місці, без госпіталізації.

У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки сталось загоряння складського приміщення.

"Усі пожежі, спричинені атакою — ліквідовано. До гасіння та ліквідації наслідків були залучені понад 50 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, у ніч на 10 квітня російська армія атакувала безпілотниками Київ.