У ДСНС показали наслідки ворожої атаки на Київ
У ніч на 10 квітня російська армія здійснила атаку ударними безпілотниками по українській столиці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Рятувальники були залучені у Дарницькому та Голосіївському районах міста.
У Дарницькому районі були пошкоджені приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищена одна з господарчих споруд. Дві жінки звернулися по медичну допомогу: одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша — множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали допомогу на місці, без госпіталізації.
У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки сталось загоряння складського приміщення.
"Усі пожежі, спричинені атакою — ліквідовано. До гасіння та ліквідації наслідків були залучені понад 50 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, у ніч на 10 квітня російська армія атакувала безпілотниками Київ.