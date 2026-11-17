Фото: Скриншот із відео

Навіть перспективна бізнес-ідея може не принести очікуваного результату через юридичні помилки на старті. Незахищена інтелектуальна власність, відсутність договору між партнерами та неправильно обрана форма ведення бізнесу можуть створити серйозні ризики для підприємців

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Попри популярність таких напрямів, як оборонна промисловість, агросектор та ІТ, початківці часто недооцінюють юридичний бік запуску власної справи. Зокрема, відкладають оформлення документів або домовляються з партнерами усно, сподіваючись вирішити всі питання в процесі роботи.

Три поширені помилки, які можуть дорого коштувати молодому бізнесу:

Перша — відсутність захисту інтелектуальної власності. Якщо підприємець не подбав про юридичне оформлення прав на бренд, програмний код чи інші розробки, він ризикує втратити контроль над власним продуктом. У таких ситуаціях важливо заздалегідь визначити, кому належать права на результати роботи.

Друга — партнерство без письмової угоди. Навіть дружні стосунки не гарантують відсутності конфліктів під час ведення спільної справи. Питання розподілу прибутку, відповідальності, обов'язків та виходу з бізнесу варто врегулювати документально ще до початку співпраці.

Третя — неправильний вибір форми ведення бізнесу. Реєстрація фізичної особи-підприємця (ФОП) або товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) має відповідати особливостям діяльності, фінансовим планам та ризикам підприємця. Від цього залежать податкові зобов'язання та майнова відповідальність.

Юристи громадської організації "Захист Держави" готові допомогти підприємцям розібратися з юридичними ризиками та отримати фахові консультації щодо започаткування бізнесу.

Нагадаємо, раніше фахівці громадської організації розповіли про індексацію виплат для військових. Вона не є премією чи додатковою доплатою. При цьому командир не може вирішувати, чи отримає військовий індексацію виплат, чи ні.