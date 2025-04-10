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10 квітня 2025, 09:33

Нічна атака на Київ: ППО знищила 16 з 30 ворожих дронів

10 квітня 2025, 09:33
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вночі у повітряному просторі Києва та на підступах до столиці були зафіксовані 30 російських безпілотників

Про це передає RegioNews із посиланням на КМВА.

Зазначається, що повітряна тривога ввечері 9 квітня та в ніч на 10 квітня тривала протягом 2 годин 2 хвилин (з 23:34 до 01:37) через загрозу застосування російських уданих БпЛА. А також з 07:01 до 07:26 - у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння.

Під час нічної дронової атаки на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 30 ворожих БпЛА.

Сили ППО знищили 16 безпілотників, решта – втрачені або покинули повітряний простір.

Нагадаємо, у ніч на 10 квітня російська армія атакувала безпілотниками Київ. За наявною інформацією, постраждали дві жінки. Їм надали медичну допомогу, без госпіталізації. Згодом у ДСНС показали наслідки ворожої атаки на столицю.

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