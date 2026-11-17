Фото: Нацполіція

На Харківщині шахраї телефонують громадянам, представляються працівниками СБУ або Нацполіції та звинувачують їх у нібито фінансуванні російської армії через купівлю певних товарів

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Під приводом перевірки або загрози кримінальної відповідальності зловмисники вимагають переказати гроші на сторонні рахунки чи передати готівку. Поліція закликає не піддаватися на погрози та не виконувати таких вимог.

Як повідомили правоохоронці, під час телефонних розмов невідомі особи видають себе за співробітників Служби безпеки України або Національної поліції. Вони стверджують, що співрозмовник нібито причетний до фінансування армії РФ через придбання певних товарів.

Зловмисники повідомляють про начебто проведення перевірки або кримінальне провадження щодо людини. Надалі починають залякувати можливими наслідками та вимагають терміново переказати кошти на сторонні рахунки або передати готівку.

Іноді шахраї пояснюють свої вимоги необхідністю "декларування" заощаджень або можливістю уникнути кримінальної відповідальності.

У поліції наголошують, що це шахрайська схема. Справжні працівники Нацполіції та СБУ не телефонують громадянам із вимогами переказувати гроші на сторонні рахунки, передавати готівку або декларувати заощадження в такий спосіб.

Щоб не стати жертвою зловмисників, правоохоронці радять:

не панікувати та не піддаватися на погрози й психологічний тиск;

припинити розмову з невідомими, які висувають подібні вимоги;

не повідомляти стороннім особам персональні та банківські дані;

не переходити за підозрілими посиланнями та не виконувати інструкцій незнайомців;

не переказувати й не передавати гроші на вимогу телефонних співрозмовників;

самостійно перевіряти отриману інформацію через офіційні канали зв'язку відповідних установ.

Якщо людина отримала подібний дзвінок, про це необхідно повідомити поліцію за номерами 102 або 112. За можливості варто зберегти номер телефону, з якого телефонували шахраї.

Окремо правоохоронці закликають попередити про цю схему людей похилого віку, зокрема батьків, бабусь, дідусів, сусідів і знайомих.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.