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У ЦНАПІі, незалежно від місця реєстрації, тепер доступні понад 20 державних послуг для втеранів, родин загиблих героїв. Фахівці пояснили, як скористатись послугами

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

У відео експерти пояснили, які саме документи можна оформити через послугу "Єдине вікно". Зокрема, про те, як:

встановити статус особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни або члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці;

отримати, продовжити або замінити посвідчення;

подати заяву на одноразову грошову допомогу чи компенсацію оренди житла.

Нагадаємо, в Україні змінили процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Тепер для внесення до Єдиного державного реєстру ветеранів війни інформації про безпосередню участь військовослужбовця у виконанні бойових завдань встановили чіткий строк – 5 календарних днів.