"Єдине вікно" у ЦНАПІ: як оформити пільги та виплати без десятків кабінетів
У ЦНАПІі, незалежно від місця реєстрації, тепер доступні понад 20 державних послуг для втеранів, родин загиблих героїв. Фахівці пояснили, як скористатись послугами
Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.
У відео експерти пояснили, які саме документи можна оформити через послугу "Єдине вікно". Зокрема, про те, як:
- встановити статус особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни або члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці;
- отримати, продовжити або замінити посвідчення;
- подати заяву на одноразову грошову допомогу чи компенсацію оренди житла.
Нагадаємо, в Україні змінили процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Тепер для внесення до Єдиного державного реєстру ветеранів війни інформації про безпосередню участь військовослужбовця у виконанні бойових завдань встановили чіткий строк – 5 календарних днів.
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