Ночная атака на Киев: ПВО уничтожило 16 из 30 вражеских дронов

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Ночью в воздушном пространстве Киева и на подступах к столице было зафиксировано 30 российских беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КМВА.

Отмечается, что воздушная тревога вечером 9 апреля и ночью на 10 апреля продолжалась в течение 2 часов 2 минут (с 23:34 до 01:37) из-за угрозы применения российских данных БпЛА. А также с 07:01 до 07:26 – в связи с угрозой применения баллистического вооружения.

Во время ночной дроновой атаки на подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 30 вражеских БПЛА.

Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников, остальные – потеряны или покинули воздушное пространство.

Напомним, в ночь на 10 апреля российская армия атаковала беспилотниками Киев. По имеющейся информации, пострадали две женщины. Им оказали медицинскую помощь без госпитализации. Впоследствии в ГСЧС показали последствия вражеской атаки на столицу