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10 квітня 2025, 08:46

Окупанти атакували дронами Дніпропетровщину: є пошкодження

10 квітня 2025, 08:46
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч на 10 квітня війська РФ атакували Дніпропетровщину. Сили ППО знищили в області 8 ворожих БпЛА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, ворог продовжував бити по Нікопольщині – райцентру, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені приватний будинок та підприємство.

Лисак додав, що агресор поцілив і по Новопавлівській громаді Синельниківського району КАБом.

На щастя, обійшлося, без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, вночі 10 квітня близько 02:45 ворог атакував Миколаїв БпЛА типу "Shahed 131/136": спалахнули дві пожежі, поранено 10 осіб.

Цієї ночі БПЛА також атакували Київ. За попередніми даними, виникла пожежа та є руйнування у кількох районах міста. Згодом у ДСНС показали наслідки ворожої атаки на столицю.

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