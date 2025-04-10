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10 квітня 2025, 01:24

Атака дронів на Київ: виникла пожежа, є руйнування

10 квітня 2025, 01:24
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В ніч на 10 квітня російська армія атакувала безпілотниками Київ. За попередніми даними, виникла пожежа та є руйнування у кількох районах міста

Про це повідомляють міський голова Києва Віталій Кличко та голова Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує RegioNews.

У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на територію складських приміщень. Виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби.

Крім того, у Дарницькому районі столиці внаслідок падіння уламків була зруйнована приватна будівля.

"Попередньо, заблокована людина", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 9 квітня російська армія запустила по Україні 55 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 32 ворожі дрони, ще вісім – локаційно втрачені.

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