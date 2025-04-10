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10 квітня 2025, 09:03

Херсонщина під вогнем: один загиблий, ще двоє – постраждали

10 квітня 2025, 09:03
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фото: Поліція Херсонської області
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У Херсонській області протягом минулої доби, 9 квітня, внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 30 населених пунктів.

Російські військові били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків.

Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Нагадаємо, за останню добу окупанти завдали 407 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

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