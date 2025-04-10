На Київщині внаслідок пожежі постраждали двоє людей
Пожежа сталася 8 квітня близько 17:00 в селищі Гостомель Бучанського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
На вулиці Свято-Покровська горів приватний гараж. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили двох постраждалих. Чоловіків 55 та 40 років з опіками госпіталізували до лікарні.
Рятувальники загасили пожежу. Її причина встановлюється.
Нагадаємо, 8 квітня у Києві під час пожежі в багатоповерхівці загинув чоловік. Подія сталася в Дарницькому районі міста.
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