фото: ДСНС

Пожежа сталася 8 квітня близько 17:00 в селищі Гостомель Бучанського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

На вулиці Свято-Покровська горів приватний гараж. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили двох постраждалих. Чоловіків 55 та 40 років з опіками госпіталізували до лікарні.

Рятувальники загасили пожежу. Її причина встановлюється.

Нагадаємо, 8 квітня у Києві під час пожежі в багатоповерхівці загинув чоловік. Подія сталася в Дарницькому районі міста.