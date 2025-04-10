07:44  10 апреля
Потери России на 10 апреля: Генштаб обновил данные
04:50  10 апреля
Пить уже не сможет: мужчине запретили посещать все бары из-за жестокой драки
05:38  10 апреля
На Киевщине задержали браконьера с уловом на 700 тысяч гривен
UA | RU
UA | RU
10 апреля 2025, 07:59

В ГСЧС показали последствия вражеской атаки на Киев

10 апреля 2025, 07:59
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В ночь на 10 апреля российская армия совершила атаку ударными беспилотниками по украинской столице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели были привлечены в Дарницком и Голосеевском районах города.

В Дарницком районе были повреждены частные дома и автомобили, а также полностью уничтожено одно из хозяйственных построек. Две женщины обратились за помощью: одна из них имела острую реакцию на стресс, другая — множественные мелкие ранения правого предплечья. Пострадавшим оказали помощь на месте без госпитализации.

В Голосеевском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание складского помещения.

"Все пожары, вызванные атакой, ликвидированы. К гашению и ликвидации последствий были привлечены более 50 спасателей и 13 единиц специальной техники", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 10 апреля российская армия атаковала беспилотниками Киев.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Киевская область ГСЧС атака РФ беспилотники
На Киевщине в результате пожара пострадали два человека
10 апреля 2025, 04:28
В Киевской области осудили мужчину, который насиловал внучку
10 апреля 2025, 03:51
В Киеве во время пожара в квартире погибла женщина
10 апреля 2025, 00:40
Все новости »
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
Пограничники показали, как уничтожают вражеские пушки под Волчанском
10 апреля 2025, 08:29
На Прикарпатье разоблачили 23-летнего наркодилера: ему светит до 10 лет тюрьмы
10 апреля 2025, 08:14
Запорожская область: вражеская артиллерия и авиация ударили более 400 раз
10 апреля 2025, 07:59
Потери России на 10 апреля: Генштаб обновил данные
10 апреля 2025, 07:44
ВСУ отменили мобилизацию эксглавы ГФС Насирова
10 апреля 2025, 07:36
В Николаеве из-за атаки БпЛА ранены 10 человек, двое – в больнице
10 апреля 2025, 07:30
В Черном и Азовском морях – ни одного корабля РФ
10 апреля 2025, 07:07
Вместо партнеров – давление и тарифы: дипломатия эпохи Трампа
10 апреля 2025, 06:55
Смертельная статистика: в марте на дорогах Киевщины – 21 погибший
10 апреля 2025, 06:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
Все публикации »
Юрий Бутусов
Александр Коваленко
Игорь Луценко
Все блоги »