В ГСЧС показали последствия вражеской атаки на Киев

фото: ГСЧС

В ночь на 10 апреля российская армия совершила атаку ударными беспилотниками по украинской столице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели были привлечены в Дарницком и Голосеевском районах города.

В Дарницком районе были повреждены частные дома и автомобили, а также полностью уничтожено одно из хозяйственных построек. Две женщины обратились за помощью: одна из них имела острую реакцию на стресс, другая — множественные мелкие ранения правого предплечья. Пострадавшим оказали помощь на месте без госпитализации.

В Голосеевском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание складского помещения.

"Все пожары, вызванные атакой, ликвидированы. К гашению и ликвидации последствий были привлечены более 50 спасателей и 13 единиц специальной техники", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 10 апреля российская армия атаковала беспилотниками Киев.