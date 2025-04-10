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10 квітня 2025, 03:51

На Київщині засудили чоловіка, який ґвалтував онуку

10 квітня 2025, 03:51
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фото: pixabay
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Суд виніс вирок жителю Обухівщини, який вчиняв сексуальне насилля відносно 13-річної онуки

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Зловмисника затримали у серпні 2023 року. Тоді до поліції надійшло повідомлення з відео, які записала дівчинка, про вчинення сексуального насильства відносно неї. Як виявилось, 57-річний чоловік, користуючись можливістю усамітнення з дитиною, ґвалтував її.

Наразі вироком Обухівського райсуду зловмисника засудили на 15 років тюрми.

Нагадаємо, під час проведення обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили щоденник дівчинки з описом всіх подій та інші речові докази злочинів.

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