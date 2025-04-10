У Києві під час пожежі в квартирі загинула жінка
Пожежа виникла в середу, 9 квітня, близько 12:30 у Святошинському районі столиці
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Загоряння сталось в одній із квартир на третьому поверсі 16-поверхового будинку на вулиці Симиренка. Під час проведення розвідки рятувальники виявили у квартирі жінку та передали медикам. На жаль, врятувати її не вдалося: після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть.
Пожежу ліквідували. Гасіння ускладнювалось щільним захаращенням квартири сміттям та речами.
На місці працювали 15 вогнеборців, залучались 4 одиниці спецтехніки.
Обставини трагічного випадку та причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, 8 квітня у Києві під час пожежі в багатоповерхівці загинув чоловік. Подія сталася в Дарницькому районі міста.