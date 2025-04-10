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10 квітня 2025, 00:40

У Києві під час пожежі в квартирі загинула жінка

10 квітня 2025, 00:40
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фото: ДСНС
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Пожежа виникла в середу, 9 квітня, близько 12:30 у Святошинському районі столиці

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Загоряння сталось в одній із квартир на третьому поверсі 16-поверхового будинку на вулиці Симиренка. Під час проведення розвідки рятувальники виявили у квартирі жінку та передали медикам. На жаль, врятувати її не вдалося: після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть.

Пожежу ліквідували. Гасіння ускладнювалось щільним захаращенням квартири сміттям та речами.

На місці працювали 15 вогнеборців, залучались 4 одиниці спецтехніки.

Обставини трагічного випадку та причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 8 квітня у Києві під час пожежі в багатоповерхівці загинув чоловік. Подія сталася в Дарницькому районі міста.

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Київ пожежа рятувальники багатоповерхівка загибла квартира
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