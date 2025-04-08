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08 квітня 2025, 16:59

Кожен другий дзвінок на телефон довіри в Києві – через домашнє насильство

08 квітня 2025, 16:59
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фото: ілюстративне
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У березні на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству надійшло 936 звернень

Як передає RegioNews, про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда під час засідання Київської міської координаційної ради з питань запобігання домашньому насильству, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми.

"У березні майже 55% звернень на телефон довіри Центру були через домашнє насильство. Це дуже тривожна динаміка. Якщо порівнювати кількісні показники, то загалом протягом березня звернень було суттєво менше, ніж торік – майже на третину", - йдеться у повідомленні.

За словами Хонди, відсоток дзвінків, які стосувались саме домашнього насильства, зріс на 15%.

Окрім того, понад 400 людей звернулись на телефон довіри з питаннями панічних атак, фантомних звуків вибухів, страху померти, щодо проживання розлучення, втрати роботи, кризи в родинних стосунках.

Столична служба телефону довіри працює абсолютно конфіденційно, безоплатно та цілодобово за номерами:

  • 15-00 (зі стаціонарного);
  • 044-272-15-00 (із мобільного).

Нагадаємо, в Києві чоловік посварився з перехожим та влаштував стрілянину.

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