Фото: Нацполіція

У столиці будуть судити чоловіка, який влаштував стрілянину. Відомо, що тоді він був у п'яному стані

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався в березні цього року. 49-річний киянин ввечері був у стані алкогольного сп'яніння. Тоді він спровокував сварку з перехожим і почав чіпати його за одяг. Під час штовханини чоловік дістав травматичний пістолет та двічі вистрелив угору.

Правоохоронці на місці затримали стрілка. Його пістолет вилучили.

"На даний час досудове розслідування завершено, слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше сталась стрілянина на Волині. Невідомі особи під час конфлікту щодо незаконного полювання кілька разів вистрелили в єгеря та його дружину. Внаслідок цього чоловік отримав поранення, а жінка загинула.