Торгівля кокаїном у лікарні: у Києві судитимуть колишнього хірурга

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У Києві на лаві підсудних опиниться 26-річний колишній лікар-судинний хірург, якого обвинувачують у торгівлі кокаїном. Молодий медик налагодив канал збуту наркотиків, залучаючи до "клієнтської бази" власне оточення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

За даними слідства, наркодилер на території столичної лікарні за 2 тисячі доларів збув партію кокаїну.

Правоохоронці викрили його. Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів у великих розмірах).

"Наразі обвинувальний акт скеровано до суду, а зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поліцейські Тернопільщини викрили організовану злочинну групу, яка реалізовували наркотики на території двох областей.