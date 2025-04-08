11:15  08 квітня
На Херсонщині з річки дістали тіло жінки
10:44  08 квітня
Холод і сніг у квітні: на горі Піп Іван 15° морозу
09:59  08 квітня
На Київщині жінка палила траву, а загорівся сусідський сарай
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2025, 15:10

Торгівля кокаїном у лікарні: у Києві судитимуть колишнього хірурга

08 квітня 2025, 15:10
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві на лаві підсудних опиниться 26-річний колишній лікар-судинний хірург, якого обвинувачують у торгівлі кокаїном. Молодий медик налагодив канал збуту наркотиків, залучаючи до "клієнтської бази" власне оточення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

За даними слідства, наркодилер на території столичної лікарні за 2 тисячі доларів збув партію кокаїну.

Правоохоронці викрили його. Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів у великих розмірах).

"Наразі обвинувальний акт скеровано до суду, а зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поліцейські Тернопільщини викрили організовану злочинну групу, яка реалізовували наркотики на території двох областей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Київ наркотики хірург Лікар лікарня наркобізнес
На Харківщині поліцейські викрили групу наркоторговців, у яких вилучили понад 1 кілограм канабісу
07 квітня 2025, 14:25
Виготовляв та збував наркотики: рівнянин сяде на понад 5 років
07 квітня 2025, 11:54
Поліцейські Тернопільщини викрили організовану злочинну групу, яка реалізовували наркотики на території двох областей
04 квітня 2025, 17:45
Всі новини »
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Окупанти вдарили по Добропіллю на Донеччині: згоріли автівки, пошкоджені будинки та магазин
08 квітня 2025, 16:30
СБУ повідомила про підозру відомій пропагандистці Путіна
08 квітня 2025, 16:15
Росіяни атакували село на Запоріжжі: зруйнований будинок, є поранений
08 квітня 2025, 15:56
Успішна операція ССО: частину населеного пункту зачищено, ворога – взято в полон
08 квітня 2025, 15:54
Начальник ТЦК на Рівненщині заявив, що не пустить сина в армію
08 квітня 2025, 15:50
Розкрадання на мільйони: на Дніпропетровщині посадовці "заробили" на дитячих майданчиках
08 квітня 2025, 15:45
ЗСУ полонили двох громадян Китаю, які воювали в складі армії РФ, – Зеленський
08 квітня 2025, 15:30
Чи повернуться відключення світла: в Укренерго зробили заяву
08 квітня 2025, 15:22
Стало відомо, хто може стати новим секретарем Київради
08 квітня 2025, 15:20
На Сумщині на міні підірвався 13-річний хлопець: усі деталі трагедії
08 квітня 2025, 15:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Всі блоги »